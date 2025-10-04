Habertürk
        Aslı Bekiroğlu: Aşka mola verdim

        Oyuncu Aslı Bekiroğlu, Bebek'te görüntülendi. Yeni tiyatro oyununa hazırlandığını söyleyen Bekiroğlu, özel hayatıyla ilgili sorulara; "Aşka mola verdim, işlerime odaklanacağım" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 00:16 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:16
        "Aşka mola verdim"
        Habertürk'ten Eren Gürel’in haberine göre; oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arabasını beklerken basın mensuplarına konuşan Bekiroğlu, "Tiyatro provasına gidiyorum, yeni başladığım bir iş. Henüz seyirci karşısına çıkmadık, çok heyecanlıyım. Şimdi de arabamı bekliyorum" dedi.

        Oyunun detaylarını paylaşmaktan kaçınan oyuncu, "Bahsedemiyorum, sürpriz olsun. 15 Ekim'de ilk oyunumuz var, sizleri de bekliyoruz" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

        "AŞKA MOLA VERDİM"

        Özel hayatına dair soruları geçiştiren Bekiroğlu, "Şimdilik iş var, aşka mola verdim. Bir süre sadece işlerime odaklanacağım" dedi. Ardından gelen aracına binerek uzaklaştı. Ünlü oyuncu, kısa süre önce rapçi Uğurcan Günay ile yaşadığı ilişkisini noktalayarak yollarını ayırmıştı.

        #aslı bekiroğlu

