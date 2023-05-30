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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Aslan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ASLAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Aslan ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aslan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aslan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

ASLAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aslan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Afrika ve Batı Asya’da yaşayan, dört ayaklı, yırtıcı, çok kuvvetli, kedi cinsinden memeli hayvan. Yiğitlik, cesaret, sağlamlık, kuvvet gibi bu hayvana has meziyetlere sâhip kimseler için kullanılan övgü sözü. Delikanlılara hitap sözü.

ASLAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aslan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aslan adını koymak caizdir.

ASLAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aslan ismini kullanan 16.710 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aslan ismini kullanan 3.526 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aslan ismini kullanan 1.265 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aslan ismini kullanan 808 kişi bulunmaktadır.

ASLAN ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Aslan ismine sahip olanlar sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram