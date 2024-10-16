Aslan beşte beş peşinde!

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Milli maç arasından Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçla dönecek Galatasaray sonrasındaki dört resmi karşılaşmasına ise evinde çıkacak.

Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarla hem ligde liderliğini sürdürmek hem de Avrupa'daki kayıpları unutturmak istiyor.

Milli maç arasına lider giren Galatasaray, aradan Antalya deplasmanında dönecek.

Cumartesi günü kırmızı-beyazlılara konuk olacak sarı-kırmızılılar devamında ise adeta evine kamp kuracak.

Galatasaray, 23 Kasım'daki Bodrum FK deplasmanına kadar tüm maçlarını evinde oynayacak.

Ligde Beşiktaş derbisi ve Samsunspor müsabakalarına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte 9 puan toplayarak liderliğini sürdürmenin peşinde. REKLAM Avrupa Ligi'nde ise önce 23 Ekim'de Elfsborg ardından 7 Kasım'da Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray son süreçte Avrupa'da yaşadığı yol kazalarını da unutturmak istiyor. Okan Buruk ile son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Buruk yönetiminde Antalya deplasmanında hiç kayıp yaşamadı. Buruk ilk sezonunda Gomis'in son dakika golüyle Antalyaspor karşısında 3 puana uzanırken geçen sezon ise Davinson Sanchez ve Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara galibiyeti getirmişti.

Buruk ve ekibi, Antalya'da serisine devam etmek ve evinde oynayacağı seri maçlar öncesinde moral depolamak istiyor.