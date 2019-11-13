İzlanda'nın doğusundaki volkan kuşağında yer alan Askja Yanardağı, yüzyıl sonra bir kez daha çevresinde yaşayanları ve Avrupa'yı tehdit ediyor.

29 Mart 1875'te patlayan Askja Yanardağı, oluşturduğu kül bulutuyla tüm İskandinavya ve orta Avrupa'yı etkisi altına almıştı. Patlamanın ardından İzlanda'dan büyük çaplı göçler yaşanmıştı. Askja en son 1961 yılında faaliyete geçmişti.

Uzmanlar, 6 Kasım'dan bu yana yaşanan depremlerin en büyüğünün 3,4 büyüklüğünde olduğunu belirtiyor. Şu ana kadar yaşanan sismik hareketlerin volkanik patlamanın işareti olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ancak depremlerin sürmesi halinde patlamanın kaçınılmaz olduğu öngörülüyor.

Uzmanlar, gelecek birkaç gün içerisinde büyük çaplı bir patlama gerçekleşmesi durumunda, ortaya çıkacak kül bulutunun rüzgarlarla doğrudan Avrupa üzerine ilerleyeceğini, bu durumun da hava trafiğini olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

İzlanda'daki Eyjafjallajokull Yanardağı 2010 yılında faaliyete geçmiş ve oluşan kül bulutu, günlerce Avrupa hava trafiğini felç etmişti.