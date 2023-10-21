Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir’in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.

Taksiden indiğinde, Behlül’ün arabasını görür. Behlül’ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül’ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter’i görür.

Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.