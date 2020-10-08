Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri konusundaki meraklı bekleyiş sürüyor. MBS'den beklenen açıklama geldi. 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

2020 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Kasım celbi askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler kimlik numarası ve şifreleriyle e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN BU ADRESİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi): 03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020