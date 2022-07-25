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Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanıyor! 2022 Ağustos celbi ve sevk tarihleri ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Ağustos celbi ve sevk tarihleri ile Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı yedek subay/astsubay ve erbaş/erlerin Ağustos celbi ve sevk tarihlerini açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre asker seçim ve sınıflandırma sonuçları Temmuz ayı son haftasında erişime açılacak. İşte, 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri hakkında merak edilenler...

25.07.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Ağustos celbi duyurusu ile yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri belli olurken "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" araştırmaları hız kazandı. Ağustos, Eylül ve Ekim olmak üzere toplma üç grupta yükümlü sevk tarihleri netlik kazanmıştı. MSB'nin konuyla ilgili açıklamaya göre seçim ve sınıflandırma sonuçları Temmuz ayının son haftasında e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, 2022 Ağustos celbi ve sevk tarihleri ile Askerlik yerleri...

  • AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Haziran 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.

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  • MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ AÇIKLAMASI

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde;

    Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

  • Yükümlü - Sevk Tarihleri

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022

    Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022

    Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022

  • MSB'DEN 2022 AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ DUYURUSU!

    1. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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