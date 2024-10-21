Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
Silahaltına alınacak olan yükümlüler askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 31 Ağustos tarihine kadar askere gitmek için başvuruda bulunan yükümlüler, Kasım celp döneminde silahaltına alınacak. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
- 1
Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Sevk belgeleri, askerlik yerleri açıklandıktan sonra sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet ve askerlik şubelerinden alınabilecektir. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 2
KASIM CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celp dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları 31 Ekim tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
- 3
SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 14 Kasım 2024
Er (2’nci Grup) 12 Aralık
Er (3’üncü Grup) 9 Ocak
Sevk belgeleri, askerlik yerleri açıklandıktan sonra sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet ve askerlik şubelerinden alınabilecektir.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.
"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.
-