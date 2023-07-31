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        Haberler Gündem Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB'den açıklama geldi! 2023 Askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgula

        Askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 Askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgula!

        Askerlik yerleri açıklandı mı, celp tarihleri belli oldu mu? Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından vatani görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan gençler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 Ağustos ayı celp tarihleri belli oldu mu? İşte MSB Askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 12:33
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        • 1

          Askerlik yerleri ve celp tarihleri belli oldu mu? Ağustos celbinde birliklerine teslim olacak gençlerin beklediği açıklama Milli Savunma Bakanlığı MEB tarafından yapıldı. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte MSB Askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgulama ekranı...

        • 2

          AĞUSTOS AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

          Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yapılan açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.

          ASKERLİK DURUM BELGESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          Yükümlü Sevk Tarihleri - Yedek Subay/Astsubay Adayları ile

          Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

          Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

          Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023

        • 4

          1. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

          2. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

          3. Daha Önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir.

          . Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

          5. Yedek subay/astsubay adayları i

        • 5

          6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

          7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

          8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

          9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

        • 6

          10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

          11. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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