61 kilo verip, vatani görevini yaptı

Kayseri'nin Talas ilçesi Kepez Mahallesinde yaşayan Embiya Kurtul, geçen yıl ekim ayında askere gitmek için sağlık kontrolünden geçti. Kilosu 166 olan Kurtul'a askere gitmesi için 116 kiloya düşmesi gerektiği söylendi.
Bunun üzerine Kurtul, kendisine özel diyet uyguladı. İnşaat ve tarım arazilerinde çalışan Kurtul, spor yapıp, yediklerine dikkat ederek 3 ayda 61 kilo verdi.
105 kiloya düşen Kurtul, geçen Şubat ayında askere gidip, 6 aylık vatani görevini tamamlayarak, memleketine döndü.
'VATAN AŞKI İÇİN KİLO VERDİM'
Kurtul, "Kiloyu askere gitmek istediğim için vermek istedim. Günüm gelince geçen yıl Ekim ayında gidip muayene oldum. Fazla kilolarım nedeniyle askere gidemeyeceğimi söylediler. Ben de kilo vermek için kendime diyet uyguladım.
Spor salonuna gittim ve çeşitli spor hareketleriyle 166 kilodan 105'e düştüm. Sonrasında 25 Ocak'ta yeniden muayene oldum ve askere gidebileceğimi söylediler. 10 Şubat'ta askere gidererek vatani görevimi yaptım. Vatan aşkı için kilo verdim. Askerlik gidilmesi gereken bir yer. Çoğu insan kaçıyor; ama bu kaçılmayacak bir görev" diye konuştu.
Spor salonuna gittim ve çeşitli spor hareketleriyle 166 kilodan 105'e düştüm. Sonrasında 25 Ocak'ta yeniden muayene oldum ve askere gidebileceğimi söylediler. 10 Şubat'ta askere gidererek vatani görevimi yaptım. Vatan aşkı için kilo verdim. Askerlik gidilmesi gereken bir yer. Çoğu insan kaçıyor; ama bu kaçılmayacak bir görev" diye konuştu.
'HEDEFİM 100 KİLOYA DÜŞMEK'
Kendisine kilo vermesi yönünde çeşitli öneriler yapıldığını kaydeden Kurtul, "Bana 'ilaç iç', 'ameliyat ol' diye öneren çok oldu. Ben kilo vermeyi kendim denemek istedim. Spor yaparak denedim ve sonunda başardım. Bu kiloları 3 ayda verdim. Köyde de çiftçilik yapmak ve inşaatta çalışmam kilo vermeme yardımcı oldu. Şu an eski halimden çok iyiyim.
Eski halimi şimdi düşünemiyorum. Eskiden 2'nci kata çıkarken çok zorlanıyordum. Şimdi ise, yerimde duramıyorum. Hedefim 100 kilo olmak" ifadelerini kullandı.
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