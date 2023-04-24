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ASKERLİK CELP TARİHLERİ 2023 | MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı

MSB askerlik celp tarihleri bekleniyor! 2023 MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB askerlik celp tarihleri ve askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerinin ise açıklanacağı tarih duyuruldu. İşte 2023 MSB askerlik celp tarihleri...

Giriş: 24.04.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Askerlik yerleri ve 2023 celp tarihleri, asker adaylarının gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan tarihlere göre 2 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında askere alma işlemleri gerçekleştirilecekti.  Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremde hasar gören Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da er ve bedelli askerlik yükümlülerin sevk işlemleri ertelenmişti. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyenlerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak. İşte 2023 askerlik yerleri ve celp tarihlerine ilişkin ayrıntılar...

  • ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSB Askeralma Genel Müdürlüğü duyurusunda Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

    Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevk işlemleri gerçekleştirilecek.

  • 2023 MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyenlerin askerlik yerleri 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek. 

    1. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

    2. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

    3. 31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

    4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

     

    5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

  • ASKERLİK YERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

     

    ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

    Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.

  • Yükümlü ve sevk tarihleri şu şekilde;

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 04 Mayıs 2023

    Er(2’nci Grup): 01 Haziran 2023

     

    Er (3’üncü Grup): 06 Temmuz 2023

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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