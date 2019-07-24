Askerlik borçlanması hesaplama 2019

Erkeklere emeklilikleri ile ilgili sunulmuş bir hak olan askerlik borçlanması emekli adayları tarafından merak ediliyor. Peki askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? Askerlik borçlanması ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Vatani görevlerini yerine getirmek amacıyla askere giden erkeklerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere sigorta primini yatırmasına askerlik borçlanması denir. Er, erbaş ya da yedek subaylar askerlik borçlanmasını yapabilirler. Böylece emeklilik süresi daha erkene çekilmiş olur. Askerlik vazifesini yerine getirmeyenler askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Askerlik borçlanması hesaplaması, askerlik görevini gerçekleştirmiş vatandaşların talep ettikleri an itibari ile geçerli olup, prim esaslarına göre düzenlenerek kazançlarının alt ve üst sınırları baz alınarak hesaplanıyor. Bu sürecin başlaması için Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuru yapılması gerekiyor. Sigortalıların mevcut primlerine esas olacak şekilde günlük kazançlarının üst ve alt sınırları arasında, belirlenen günlük kazançlarının % 32’si üzerinden hesaplama yapılıyor.

2019 askerlik borçlanması için günlük askerlik borçlanması en düşük 27,28 TL olarak, en yüksek günlük askerlik borçlanması ise 204,65 TL olarak hesaplanır.

Askerlik borçlanması 20 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar 16.373,76 TL

Askerlik borçlanması 18 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar yaklaşık 14.736,38 TL

Askerlik borçlanması 12 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar yaklaşık 9.824,27 TL

Askerlik borçlanması 6 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar yaklaşık 4.912,13 TL

Askerlik borçlanması 1 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar yaklaşık 818,69 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Askerlik Borçlanması Belgesi (internet üzerinden ya da SGK merkezlerinden temin edilebilmektedir.),

Başvuru Dilekçesi (İlgili askerlik şubesinden alınması gerekmektedir.),

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.

Ayrıca askerlik borçlanması başvurusu e-devlet üzerinden online olarak da yapılabilmektedir. Online başvuru şu şekilde gerçekleştirilir:

Eski ismiyle SSK, yeni sistemdeki ismiyle 4A kapsamında askerlik borçlanması yapılabilmesi için;

https://www.turkiyeturkiye.gov.tr/sosyal-guvenlikguvenlik-4a-askerlik-borclanmasiborclanmasi-basvurusubasvurusu adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Adres tıklandığında açılan sayfada kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Bunun için ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ seçeneği tıklanarak, kimlik doğrulama sayfasına gidilmelidir.

Açılan sayfada kimlik doğrulama yollarından biri seçilerek sisteme giriş yapılmalıdır.

Kimlik doğrulama işleminden sonra açılan sayfada gerekli bilgiler doldurularak başvuru tamamlanabilmektedir.

Eski ismiyle BAĞ-KUR, yeni ismiyle 4B kapsamında askerlik borçlanması yapılabilmesi için;