Askerlik borçlanması ile ilgili son durum belli oldu. Peki bu yıl askerlik borçlanması ne kadar oldu?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı.

2021’de doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 lira, en yüksek ise 286,20 lira olmuştu. Yeni rakamlar ise en düşük 57.15 lira en yüksek 429 lira oldu.