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Dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı. Global Firepower tarafından yayınlanan askeri güç sıralamasına göre Türkiye listede baş sıralarda yer aldı. Sıralamada askeri birliklerin sayısından mali durumuna, lojistik yeteneklerinden coğrafyaya kadar birbirinden farklı 60'tan fazla faktör göz önüne alındı. İşte 2023 Dünya Uluslarası askeri güç sıralaması ile dünyanın en güçlü orduları listesi...