Asker uğurlamasında ateş eden zanlı yakalandı

AA

İstanbul Ümraniye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medya ve basında yer alan "Ümraniye'de gir grup, asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş etti" içerikli paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, araç içerisinden silahla ateş etmek suretiyle "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" eyleminin şüphelisi olarak yaşı küçük A.Ç. ile beraberindeki İ.E. adlı kişinin gözaltına alındığı, olayda kullanılan pompalı tüfeğin ele geçirildiği ve soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.