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        Haberler Gündem 3. Sayfa Asker eğlencesine gelen 40 kişiden cephanelik çıktı

        Kütahya'da asker eğlencesine katılan 40 kişiden cephanelik çıktı

        Kütahya'da köyündeki asker eğlencesinde ateş etme olayının ardından jandarma tarafından başlatılan soruşturmada, eğlenceye katılan 40 kişiden cephanelik çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 18:41 Güncelleme: 18.09.2023 - 18:41
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        Asker eğlencesine gelen 40 kişiden cephanelik çıktı
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        Kütahya'da bir köyde yapılan asker eğlencesinde silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

        Jandarmanın yaptığı araştırmada 40 şüpheli tespit edildi. Şupheliler hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak, Ateşli Silahlar Kanunu"na muhalefet suçlarından adli ve idari işlem uygulandı.

        Şüphelilerin olayda kullandığı 9 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatlı tabanca ve 11 faturasız kurusıkı tabancaya el konuldu.

        Yetkililer, asker uğurlamasında, düğün, nişan, bayram gibi kutlama ve etkinliklerde, ateşli silah kullanılması sonucu yaralanma ve can kaybı gibi telafisi mümkün olmayan olayların engellenmesi amacıyla, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

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