'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasına katılan ünlüler filmi ayakta alkışladı. Galanın sürprizi yaşadıkları film için öyküleştirilen Gülçin Sinar Kiropoulos oldu

Ömer Faruk Sorak - İpek Sorak çiftinin yeni filmi 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galası yapıldı. Gerçek bir olaydan esinlenilerek İpek Sorak tarafından öyküleştirilen filmin Kanyon Cinemaximum'daki galasına çok sayıda ünlü katıldı.

Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'de Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen ve Eli Mango karakter oyuncusu olarak rol aldı.

'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasına yaşadıkları öyküleştirilen Gülçin Sinar Kiropoulos da katıldı. 2011 yapımı 'Aşk Tesadüfleri Sever'in başrol oyuncuları Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür'un da yer aldığı galaya katılan ve filmi ayakta alkışlayan ünlüler şunlar; Demet Akbağ, Gülben Ergen, Gökhan Özoğuz, Alper Saldıran, Murat Eken, Bennu Gerede, Pınar Altuğ - Yağmur Atacan, Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu, Gökçe Bahadır, Burak Kut - Cansen Yeni, Batuhan Karacakaya, Burcu Biricik - Emre Yetkin, Didem Balçın, Canan Ergüder-Kenan Ece, Damla Colbay, Ezel Akay, Derya Alabora, Okan Çabalar, Gül Gölge, Gülcan Arslan, Hande Doğandemir, Tamer Levent, İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal, Neslihan Arslan, Şahika Ercümen, Şenay Gürler, Sevda Erginci, Doğaç Yıldız, Ceren Akdağ, Tansel Öngel, Aslı Melisa Uzun, Yağız Can Konyalı.