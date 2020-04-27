27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aşk Şarkısı oyuncuları kimler? Aşk Şarkısı filminin konusu ne? soruları, film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Yerli romantik komedi filmleri arasında yer alan Aşk Şarkısı ile ilgili detaylar haberimizde.
AŞK ŞARKISI OYUNCULAIR KİMLER?
Aşk şarkısı filminin oyuncu kadrosunda Sadi Celil Cengiz, Pelin Orhuner, Hande Kaptan ve Kadir Polatçı yer alıyor.
AŞK ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Kaan, 27-28 yaşlarında besteci, müzisyen bir gençtir. Ünlü pop yıldızı Ahsen’in erkek arkadaşıdır. Fakat zaman içinde Ahsen şöhret kazandıkça bu ilişkiden ve Kaan’dan sıkılmış, onu aldatmaya başlamıştır. Bundan Kaan’ın haberi yoktur. Ta ki bir stüdyo kaydı esnasında Ahsen’i futbolcu sevgilisiyle telefonda konuşurken yakalayana dek…
Ertesi gün Ahsen ile Kaan, Kaan’ın yalvarmalarına rağmen Ahsen’in kararlılığı ile ayrılırlar. Ahsen apar topar Kaan’la vedalaşıp gider; çünkü hiç vakit kaybetmeden yeni sevgilisiyle tatil için yola çıkacaktır.
Kaan arkadaşı Hakan’dan Ahsen ve sevgilisinin hangi otele gittiklerini öğrenmesini ister. Ve böylelikle adresi alan Kaan, eski sevgilisi Ahsen’in peşinden kaldıkları otele gider. Amacı onu geri kazanmaktır. Bu konuda ona yardım edecek kişi ise otelde kat görevlisi olarak çalışan Rüya’dır. Rüya’nın en büyük hayali ise yarım bıraktığı üniversiteye geri dönüp psikoloji okumaktır.
Aşk acısıyla Ahsen’i geri kazanmak için her tür şekle giren şaklabanlık yapan Kaan, türlü komik ve gülünç durumlara kendini sokar. Rüya birkaç kez buna şahit olur ve bir gün dayanamayıp, ona, yaptıklarının yanlış olduğunu ve bir kızın kalbinin böyle fethedilmeyeceğini söyler. Kaan bunun yolunun ne olduğunu sorunca da Rüya Kaan’ın akıl hocalığına başlar ve ona her gün tüyolar verir.
Sonunda Rüya ve Kaan sıkı bir ikili olurlar ve Kaan’ı değiştirip sünepe ezik halinden kurtarıp, cool, karizma, seksi, çekici bir erkek yapma yoluna girerler. Rüya’nın verdiği taktiklerle değişmeye çalışan Kaan yine çok komik durumlara düşecektir.
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