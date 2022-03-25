AŞK MANTIK İNTİKAM 37.SON BÖLÜM ÖZETİ

Ozan ve Esra, Efe’nin ayak oyunlarıyla şirketten uzaklaştırılmışlardır. Ozan şirketini geri kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Esra’nın, Efe ile aynı binada oturmasını istemeyen Ozan ilk iş olarak Esra’nın eve dönmesini sağlar. Ozan ve Esra bundan sonra Hilmi’ye ulaşıp tüm gerçekleri anlatmanın yollarını aramaya başlar ama Hilmi’nin kararı nettir, onlarla görüşmeyecektir.