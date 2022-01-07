Fox TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam'ın dizisinin yeni bölümü ile ilgili araştırmalar söz konusu. Başrolünde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı dizinin bu akşam Fox TV yayın akışında görünmemesi üzerine Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuyla ilgili son durumu derledik...