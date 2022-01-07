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Aşk Mantık İntikam bu akşam var mı, yok mu? 7 Ocak 2022 FOX TV yayın akışı ile Aşk Mantık İntikam yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Fox TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümü merak konusu oldu. Diziyi bu akşam Fox yayın akışında göremeyen vatandaşlar, Aşk Mantık İntikam bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınalanacak sorularının cevaplarını aramaya başladı...

07.01.2022 - 11:16 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Fox TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam'ın dizisinin yeni bölümü ile ilgili araştırmalar söz konusu. Başrolünde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı dizinin bu akşam Fox TV yayın akışında görünmemesi üzerine Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuyla ilgili son durumu derledik...

  • AŞK MANTIK İNTİKAM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

    Aşk Mantık İntikam dizisi bu hafta yeni yıl tatili sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak.

  • AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

    Aşk Mantık İntikam dizisinin 14 Ocak 2022 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alması bekleniyor.

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

    22:15 Aşk Mantık İntikam

    00:00 Orta Sayfa

    02:00 Maske Kimsin Sen?

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