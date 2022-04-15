Bu plandan habersiz olan Esra ise bilmeden Ozan’ın tüm planlarını alt üst eder. Ozan ve Esra yine komik ama bir o kadar da tehlikeli bir maceranın içine çekilmişlerdir. Bu süreçte hamile olduğunu öğrenen Esra, Ozan’a bunu romantik bir biçimde söylemek ister. Ozan’la baş başa kalmak için fırsat kollasa da ailelerin de işin içine girmesiyle bir türlü bu fırsatı bulamaz. Sonunda bu açıklamayı hiç kimsenin beklemediği bir anda yapacaktır.