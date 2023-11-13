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        Haberler Magazin 'Aşk Filmi' 1 Aralık'ta beyazperdede

        'Aşk Filmi' 1 Aralık'ta beyazperdede

        Başrollerini Cemre Baysel ile İlhan Şen'in paylaştığı 'Aşk Filmi', 1 Aralık'ta beyazperdede izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:08
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        'Aşk Filmi' 1 Aralık'ta beyazperdede
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        Popüler bir top model olan 'Yaz' karakterini canlandıran Cemre Baysel ile film yönetmeni 'Uzay'a hayat veren İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı 'Aşk Filmi', fırtınalı bir aşk hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

        Cemre Baysel ile İlhan Şen, ilk kez uzun metraj bir film olan 'Aşk Filmi' ile 1 Aralık'ta beyazperdede izleyici karşısına çıkacak.

        İlhan Şen ile Cemre Baysel
        İlhan Şen ile Cemre Baysel

        Senaryosu ve yönetmenliğini Deniz Denizciler'in üstlendiği 'Aşk Filmi'nin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Çekimleri yaklaşık 10 hafta süren 'Aşk Filmi'nin oyuncu kadrosunda Cemre Baysel ile İlhan Şen'in yanı sıra; Vahid Berke Ertekin (Taylan), Onur Büyüktopçu (Gökmen), Erkan Petekkaya (Nejat), Hande Katipoğlu (Firuzan), İrem Yüksel (Elif), Melissa Dilber (Melis), Deren Talu (Pelin), Yusuf Baymaz (Mert) ve İlayda Uzun Sarıkaya (Şeyma) gibi ünlü isimler yer alıyor.

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        'AŞK FİLMİ'NİN KONUSU NEDİR?

        Film, popüler bir top model olan, gece hayatına ve eğlenceye düşkünlüğü ile bilinen Yaz'ın, deneme çekimlerine gittiği filmin yönetmeni Uzay ile tanışmasını ve ikilinin hayatları boyunca unutamayacakları bir aşk acısı yaşamalarına neden olan süreci anlatıyor.

        Yapımcılığını Vahid Berke Ertekin'in üstlendiği, Sezen Aksu, Nilüfer, Müslüm Gürses ve Tan'ın aşk şarkılarının yer aldığı 'Aşk Filmi', 1 Aralık'ta beyazperdede izleyiciyle buluşuyor.

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        #aşk filmi
        #Cemre Baysel
        #İlhan Şen

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