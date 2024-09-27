Aşk Biter mi? oyunu için geri sayım

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı Aşk Biter mi?, edebiyatımızın yapıtaşı olmuş pek çok şairimizin gerçek aşk hikayelerini anlatırken bu öyküleri şiirler ve şarkılarla sahneye taşıyor.

27 Eylül Cuma akşamı prömiyeri gerçekleşecek oyun için Kerem Alışık: “Şiirle, müzikle bezenen bu proje çok uzun yıllardır aklımda” diye konuştu. Evrim Alasya ise; “Şiiri yeniden hatırlatan bir oyun” dedi.

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı Aşk Biter mi? yeni sezonun ilk oyununda kapalı gişe başlıyor.

“Benim için iki üstün sanat var biri hayat, biri edebiyat. Sokak kültürü olsun, edebiyat dünyası olsun çok küçük yaşlarımdan beri hayatımda. Ve yine şiirle, müzikle bezenen bu proje ise çok uzun yıllardır aklımda. Şimdi hayata geçeceği için tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Işıl Kasapoğlu gibi çok kıymetli, çok usta bir yönetmen ile çalışmak ve Evrim Alasya gibi çok değerli bir meslektaşımla aynı sahneyi paylaşmak ise başka bir motivasyon kaynağı benim için... İnsanın aşk, aşkın da insanın aynası olduğundan yola çıkarak izleyicilerimize "aşk biter mi" diye soracağımız anları iple çekiyorum.”

Alasya ise “Şiiri unuttuğumuz bir yüzyılda yaşıyoruz. Şiiri yeniden hatırlatan, şairlerimizin hikayelerinde yolculuk yaptıran, bize ait, bize özgün bir oyun “Aşk Biter mi?”. Tamamen Kerem Alışık’a ait bir fikir. Serhat Yiğit’in kalemiyle oyunlaşıp, Işıl Kasapoğlu’nun dünyasında ete kemiğe büründü. Kerem Alışık ile yollarımızın kesiştiği, heyecanlandığım bir oyun oldu. Ve tabi öğrenciliğimden bu yana her işini takip ettiğim Işıl Hocamla… Çok keyifli bir süreç… Şimdi sıra seyircide…”

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleri ile hesaplaşırken "aşk biter mi?" sorusuna yanıt arıyor. Alışık ve Alasya, oyunda sadece kendi karakter hikayelerini yaşamakla kalmıyor, kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Missakian, Sıdıka Su gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor.