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        Haberler Kültür-Sanat Aşk Biter mi? oyunu için geri sayım

        Aşk Biter mi? oyunu için geri sayım

        Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı Aşk Biter mi? oyunu 27 Eylül'de Zorlu PSM'de perdelerini açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 09:20 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:20
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        Aşk Biter mi? oyunu için geri sayım
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        Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı Aşk Biter mi?, edebiyatımızın yapıtaşı olmuş pek çok şairimizin gerçek aşk hikayelerini anlatırken bu öyküleri şiirler ve şarkılarla sahneye taşıyor.

        27 Eylül Cuma akşamı prömiyeri gerçekleşecek oyun için Kerem Alışık: “Şiirle, müzikle bezenen bu proje çok uzun yıllardır aklımda” diye konuştu. Evrim Alasya ise; “Şiiri yeniden hatırlatan bir oyun” dedi.

        Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı Aşk Biter mi? yeni sezonun ilk oyununda kapalı gişe başlıyor.

        İKİ ÜSTÜN SANAT VAR BİRİ HAYAT, BİRİ EDEBİYAT!

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        Uzun yıllardır bu projenin hayalini kuran Kerem Alışık, duygularını şöyle dile getirdi:

        “Benim için iki üstün sanat var biri hayat, biri edebiyat. Sokak kültürü olsun, edebiyat dünyası olsun çok küçük yaşlarımdan beri hayatımda. Ve yine şiirle, müzikle bezenen bu proje ise çok uzun yıllardır aklımda. Şimdi hayata geçeceği için tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Işıl Kasapoğlu gibi çok kıymetli, çok usta bir yönetmen ile çalışmak ve Evrim Alasya gibi çok değerli bir meslektaşımla aynı sahneyi paylaşmak ise başka bir motivasyon kaynağı benim için... İnsanın aşk, aşkın da insanın aynası olduğundan yola çıkarak izleyicilerimize "aşk biter mi" diye soracağımız anları iple çekiyorum.”

        Alasya ise “Şiiri unuttuğumuz bir yüzyılda yaşıyoruz. Şiiri yeniden hatırlatan, şairlerimizin hikayelerinde yolculuk yaptıran, bize ait, bize özgün bir oyun “Aşk Biter mi?”. Tamamen Kerem Alışık’a ait bir fikir. Serhat Yiğit’in kalemiyle oyunlaşıp, Işıl Kasapoğlu’nun dünyasında ete kemiğe büründü. Kerem Alışık ile yollarımızın kesiştiği, heyecanlandığım bir oyun oldu. Ve tabi öğrenciliğimden bu yana her işini takip ettiğim Işıl Hocamla… Çok keyifli bir süreç… Şimdi sıra seyircide…”

        Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleri ile hesaplaşırken "aşk biter mi?" sorusuna yanıt arıyor. Alışık ve Alasya, oyunda sadece kendi karakter hikayelerini yaşamakla kalmıyor, kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Missakian, Sıdıka Su gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor.

        Hikayesinin yanı sıra Alışık ve Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor…

        Serhat Yiğit'in yazdığı, 27 Eylül’de Zorlu PSM’de perde açacak oyun, izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakacak. Aşk Biter mi?nin seyirciyle ikinci buluşması 12 Ekim’de Zorlu PSM’de olacak.

        AŞK BİTER Mİ? OYUNUNUN EKİM-KASIM PROGRAMI

        12 Ekim 2024 Cumartesi / 20:30 / Zorlu PSM

        19 Ekim 2024 Cumartesi / 20:30/ Atatürk Kültür Merkezi

        20 Ekim2024 Pazar / 20:30 /Caddebostan Kültür Merkezi

        28 Ekim 2024 Pazartesi / 20:30/Zorlu PSM / İstanbul

        18 Kasım 2024 Pazartesi / 20:30 / Zorlu PSM

        20 Kasım 2024 Çarşamba / 20.30 / Zorlu PSM

        12 Aralık 2024 Perşembe / 20.30 / Ankara Yeni Mahalle- Nazım Hikmet

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        #Aşk Biter mi
        #Evrim Alasya
        #kerem alışık
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