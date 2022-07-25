Asırlık ağaç devrildi! Olayda 2 kişi yaralandı

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Beşiktaş Bebek'te asırlık meşe ağacı yola devrildi, ağacın dallarının çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asırlık meşe ağacı bir anda yola devrildi. Sesler üzerine ağacın altında dinlenen aile panikle kaçmaya çalıştı. Ağacın devrilmesi ile 3 kişilik aileden bir kişi ile yoldan geçmekte olan bir motosikletli ağacın dallarının çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Fotoğraf: İHA

Ağacın devrilmesi nedeniyle caddede yoğun trafik oluştu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmaları ile yola devrilen ağacın kesilmesi ve yol üzerindeki dalların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Fotoğraf: İHA 'KÖKLERİ KESİLDİ' İDDİASI Öte yandan geçtiğimiz yıl inşa edilen İspark Bebek Park alanı çalışmaları sırasında bazı ağaçların köklerinin kesildiği iddia edildi. Ağacın da bu nedenle devrildiği ileri sürüldü. Fotoğraf: İHA