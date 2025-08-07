Asım Can Gündüz, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 24 Haziran 2016'da hayatını kaybetmişti. Müzisyenin oğlu Evrencan Gündüz, miras nedeniyle babasının ikinci eşi Tülay Bilben ile mahkemelik oldu. Evrencan Gündüz; "Bu uzun süredir içimde tuttuğum bir meseleydi. Utana çekine anlattığım bu mesele artık sadece benim değil, tüm Asım Can sevenlerin meselesidir. Tek başıma mücadele etmekten yoruldum" diyerek, Instagram hesabından videolu bir açıklama yaptı.

Evrencan Gündüz, şunları söyledi: Merhabalar sevgili, dostlar sevgili çocuklar, sevgili hayvanlar, ağaçlar kuşlar ve bütün dünya ve bütün gezegen. Şimdi size anlatacağım şey aslında benim de ne kadar uzaylı olsam da; benim de dertlerim var herkesin olduğu gibi... Şu an anlatacağım şeyin sizi de çok ilgilendirdiğini düşünerek bu videoyu hazırlamak istedim. Her zaman olduğu gibi doğaçlama yapıp 'Merhaba arkadaşlar' yapmayacağım bu sefer. Bir yazı hazırladım onu okuyacağım bu sefer. O zaman izninizle başlıyorum. Yaklaşık 7 senedir sevgili babam Asım Can Gündüz'ün sahip olduğu mal varlığına açılan davaları kazansam dahi bu eşyalara ulaşabilmiş değilim. Bu konuda sessizliğimi korudum ve asıl mirasın sevgi ve bu sevgiyi çoğaltan müzik titreşimleri olduğunun bilinciyle yaşadım ve sizlerle beraber harika bir yolculuğa hala devam etmekteyim ve gerçekten çok mutluyum. Fakat artık bu konunun sizleri de ilgilendirdiğini düşünüyorum. Asım Can Gündüz'ün mirası sadece ailesinin değil, onu seven ve yaşatan herkesin de hakkıdır bence. Babamın son dönemlerinde, babam ile hayat arkadaşlığı yapmış bir kadın ile davamız 7 senenin sonucunda yasal varisin ben olduğumu ve bu kadının bu eşyalar üzerinde hiçbir hakkı olmadığını göstermiştir. Bu davadan hemen önce dosthane bir şekilde kendisi bana ulaşmıştır. Ve babamın ölüm yıl dönümünün 7'nci yılında bu davayı karşılıklı konuşarak bitirmek istediğini söylemiştir. Maalesef ve maalesef bu helalleşmenin aslında gözüktüğü gibi olmadığını görmemiz çok da uzun sürmemiştir. Ve durumumuz kaldığı yerden devam etmiştir. 7 sene boyunca bu eşyalar tek bir odada kapalı bir şekilde kaldı. Ona ait evde kaldı hatta taşındığı için yer değiştirdi. Aslında mühürlü olması gereken bu oda açıldı ve haciz geldikten sonra bütün eşyaların yok olduğunu gördük.Satıldı mı? Kiralandı mı? Eve gittiğimizde hiçbir eşya kalmamıştı. Babama ait hiçbir eşya orada yok. Şimdi burada bir evlat var, o evladın gitarist bir babası var ve onun tınılarını onun ruhunun olduğu gitarlar var. Onun sahnede terlettiği kıyafetler var. Adını siz koyun işte... Anısını yaşatacağınız bir sürü şey var. 7 senedir bir odada kullanılmadan çürüyorlar, enerjisini kaybediyor hepsi. Bu anıların yaşatılmaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince kibar ifade etmeye çalıştım. Lütfen Marmaris'te devam eden bu dava ile ilgili Asım Can Gündüz severlerden yardım bekliyorum ve kollarımı size açıyorum. Ne yapılması gerekiyorsa yardımı dokunacak biri varsa bu süreci hızlandırmak için artık hakkım olan bu gönül mirasını devir alabilmem için bana yardım edebilecek birileri varsa lütfen sizden yardım bekliyorum.

Evrencan Gündüz ve annesi Sevda Ertuğrul. ASIM CAN GÜNDÜZ HAKKINDA 15 Ağustos 1955'te İstanbul'da dünyaya geldi. Doğduğunda parmakları perdeli olduğu için kendisine "ördek" denilen Asım Can Gündüz, bir şişeyi kırarak parmaklarının arasındaki perdeleri kesti. Okul başlayana kadar 14 ameliyat geçiren Gündüz, okullar başlamadan kısa süre önce ailesinin işi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. 11 yaşında bir aile dostunun hediye ettiği gitar sayesinde müzik ile ilgilenmeye başlayan Gündüz, The Monkees ve The Ventures gibi sanatçıların eserlerini arkadaşlarına çalmaya başladı. Daha sonra farklı müzik grupları kurdu ve Jimi Hendrix'in hayatını anlatan bir müzikalde ünlü gitaristi canlandırdı. Bu sayede Frank Zappa gibi ünlü isimlerle tanıştı. Türkiye'ye 1980'li yılların başında döndü ve grubu Ambülans ile 21 Ekim 1981'de TRT'de bestelediği 4 İngilizce sözlü şarkıyı çaldı. Asım Can Gündüz, sonraki yıllarda radyo ve TV programları yaptı. Energy FM, Power FM ve Kiss FM radyolarının kurucu üyelerindendi. Ayrıca Zuhal Müzik'in ortaklarından biri olan Gündüz, burada gitar dersi de verdi. 1994 yılında Kanal 6'da Zeyno Günenç ile "Müzikalite" programı yaptı. 1997 yılında Baba Blues Band grubunu kurdu ve müzisyen arkadaşlarıyla televizyonda ve sahnelerde blues şarkılarını yorumladılar. 1998 yılında Bir Sevgi Eseri ismini taşıyan cover parçalara Türkçe sözler yazarak bir albüm çıkardı. "Romantik Blues" olarak tanıttığı bu albümde Gary Moore, Eric Clapton ve George Michael gibi sevilen sanatçıların şarkılarını sanatçılarla bire bir görüşerek telif ödemeleri yaparak yorumladı. 2000 yılında Dansöz adlı filmde oynadı. 2000 yılında ABD'ye geri dönme kararı alsa da bir sene sonra Marmaris'e taşındı, Marmaris içinde ve Türkiye dışında çeşitli mekânlarda konserler verdi. 2011 yılında "Nazar Değdi" ve "Yavrum" şarkılarını yayınladı. 2013 yılında ise Mc Dandik adlı filmde oynadı. Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle eşi Tülay Bilben tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm çabalara rağmen 24 Haziran 2016'da vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Kanlıca Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi.