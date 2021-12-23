Asılsız ihbarcıyı yakan karar!

İHA

Olay, 8 Ağustos 2015 günü Bursa'da bir muhtarlık önündeki parkta yaşandı. İHA'nın haberine göre, parkta şüpheli paket olduğu ihbarı alan polis ekipleri hemen olay yerine giderek çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemin ardından bomba imha uzmanı, paketi incelemeye aldı. Yapılan incelemede pakete bomba süsü verildiği, içerisinde patlayıcı bir madde olmadığını anlaşıldı.

ŞAKA AMAÇLI HAZIRLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bomba süsü verilmiş paketin İ.Ç. ve S.Y. tarafından şaka amaçlı hazırlandığı ortaya çıktı. Polis ekiplerini uzun süre oyalayan iki kafadar polis ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı, asılsız ihbarda bulunan iki şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Halk arasında korku ve panik yaşatmak amacıyla tehdit" suçundan hakim karşısına çıkan iki sanık, beraat etti.

SAVCI TEMYİZE GİTTİ

Cumhuriyet savcısının temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, geçen günlerde olaya dair kararını açıkladı. Yargıtay kararında, şaka için bomba süsü verilmiş paket hazırlayan gençlere verilen beraat kararının yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE BOZULDU

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Suç tarihinde sanıkların polislere şaka yapmak maksadıyla bomba süsü verilmiş kutu hazırlayıp muhtarlık önünde bulunan ağacın altına koyarak 155 Polis imdat hattına ihbarda bulunma şeklinde gerçekleşen eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 271. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeksizin beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

CEZA KAÇ YIL?

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) asılsız ihbarı kapsayan 271. Maddesinde şu ifadeler yer alıyor: "İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir."