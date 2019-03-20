"Uzun ince yol"daki yürüyüşünü 46 yıl önce tamamlayan büyük Türk ozanı Aşık Veysel anısına Sivrialan'da müze haline getirilen evi, kabri ve elleriyle diktiği elmalardan oluşturduğu bahçe arasında bir yürüyüş yolu yapılacak.

AA'nın haberine göre Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından (TÜRKSOY) 2019'un Aşık Veysel yılı ilan edilmesi dolayısıyla ünlü ozan, yıl boyunca konserler, resim sergileri, sempozyumlar ve öğrenci buluşmalarıyla anılacak.

"Dava insanlık davası", "Gel birlik kavline girelim kardeş", "Benim sadık yarim kara topraktır", "Güzelliğin on par'etmez bu bendeki aşk olmasa" dizeleriyle her kesimden insanın kalbinde yer edinen Aşık Veysel'in yad edileceği etkinliklerde, "aşk" vurgusu yapılacak.

Aşık Veysel'in Atatürk'ü görmek için Ankara'ya yaptığı yolculuğunun anlatılacağı bir film planlanırken torunu Gündüz Şatıroğlu da dedesiyle ilgili iki kitabı okuyucunun ilgisine sunmaya hazırlanıyor.

GÜRAY MÜZE'DE AŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİ

Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu, yaptığı açıklamada, TÜRKSOY'un 2019'u Aşık Veysel ve İmameddin Nesimi yılı ilan ettiğini söyledi.

Şatıroğlu, Aşık Veysel Kültür Derneği ve aile olarak bu sürece ellerinden gelen katkıyı vermeyi istediklerini belirterek, bu yıl birçok projenin hayata geçirileceğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, TÜRKSOY ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle 4-7 Nisan'da bir sempozyum düzenleyeceklerini anlatan Şatıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nevşehir'de kayalara oyulmuş Güray Müze'de Aşık Veysel türküleri yankılansın istedik. Ressam Funda Tuncel İyce'nin resimleriyle bezenen bir sergi ile üniversite gençleriyle bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bunu ilk önce senfonik bir konser olarak düşünmüştük ama Aşık Veysel her şeyiyle yalın bir insan. Eserlerinde de çok yalın vermiş mesajları. Güray Müze'de, o kayalarda yankılanan aşkın sesi, en yalın haliyle saz ve ses olmalı diye düşündük. Cengiz Özkan'ı davet ettik konsere. Ben de orada dedemi anlatacağım."

UZUN İNCE BİR YÜRÜYÜŞ YOLU

Şatıroğlu, Aşık Veysel'in kabrinin ve müze haline getirilen evinin bulunduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyüne, dedesinin anısına bir yürüyüş yolu yapmayı planladıklarını bildirdi.

Aşık Veysel'in kabrinin restorasyonu için Ankara Kiwanis Kulübünden mimar Ünal Peker ve ODTÜ Mimarlık Fakültesinden bir grupla Sivrialan köyüne gittiklerini anlatan Şatıroğlu, şöyle konuştu:

"Bahçesi var, müze var, kabir var. Bunlar bir bütün olarak düşünülebilir, müzeden kabre, kabirden Aşık Veysel'in kendi elleriyle diktiği elma bahçesine bir yürüyüş yolu yapalım dedik. Hatta orada figüratif bazı heykeller de düşündük. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Ercan Yılmaz hocamızın fikriydi. Uzun soluklu bu proje, hem Sivrialanı ve Şarkışla'yı çekim merkezi haline getirecek hem de Aşık Veysel'i daha çok insanla buluşturacak diye düşünüyoruz."

OĞLUNUN VE TORUNUNUN GÖZÜNDEN VEYSEL

Gündüz Şatıroğlu, dedesiyle ilgili iki kitap hazırlığı içinde olduğunu belirtti. Aşık Veysel türkülerini, "sırlanmış sözler" olarak tanımlayan Şatıroğlu, kültürel yaşanmışlıkları aktaran bu sözlerden anladıklarını kaleme aldığını söyledi.

Dedesinin en büyük hayranlarından birisinin babası olduğuna işaret eden Şatıroğlu, şunları anlattı:

"Biz çocukken babam özellikle hafta sonları teybi açar ve biz uyanmayalım diye kulağını teybe yapıştırarak sessiz sedasız ve uzaklara bakarak dedemi dinler. O sırada yüzü o kadar çok şey anlatır ki. Babasına duyduğu özlem mi, bir ozana hayranlık mı ya da babaya hayranlık mı? Hepsi birbirine karışmış bir duygu yoğunluğuyla sanki bulunduğu yerde değil, başka bir mekanda, başka bir zamanda görünürdü. O dönem bunu çok fazla anlamıyordum. Babamdan dedemi dinledikçe ve dedemi okudukça babamı daha iyi anlamaya, babamın yüzünü anlamlandırmaya başladım."

Şatıroğlu, bundan yola çıkarak babasından dinlediği dedesine ilişkin bir başka kitap da hazırladığını kaydetti.

CUMHURİYET OZANI YOLCULUĞUNDAKİ VEYSEL'İN FİLMİ

Aşık Veysel ile ilgili daha önce bir film çekildiğini hatırlatan Şatıroğlu, yeni bir film projesi üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Şatıroğlu, "Dedemin, Atatürk'e, Ankara'ya yolculuğunu ağırlıklı olarak anlatan bir proje bu. Nasıl Cumhuriyet ozanı, Aşık Veysel oldu, onu farklı bir yönüyle anlatacak. Aşkı da beraberinde anlatacak. Aşık Veysel'in biriktirdikleri aşk üzerine. Cumhuriyet de bir aşk çünkü. Bu, zaman zaman 'flashback'lerle aşklarına dönerek Aşık Veysel'in bu yolculukta nasıl hedefe ulaştığını, ulaşma iradesini anlatan bir film olacak" ifadelerini kullandı.

GENÇLERLE BULUŞMA

Okullara giderek çocuklar ve gençlere Aşık Veysel'i anlattığını, bu sırada dedesinin yaşam öyküsünün onlara çok ilginç geldiğini gördüğünü söyleyen Şatıroğlu, "Daha çok tanımak ve anlamak istiyorlar. Aşık Veysel üzerinden zorluklara karşı güçlü olmayı, doğaya duyarlılığı, toprağı, insanı sevmeyi öğreniyorlar." diye konuştu.

Şatıroğlu, ilk ve ortaokulla, liselerde öğrencilerle buluşmaya devam edeceğini belirtti.

Gündüz Şatıroğlu, 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında keman öğrencisi yeğeni Beste Arıkan'ın da büyük dedesiyle ilgili bir proje hazırladığını anlattı.

Proje kapsamında Aşık Veysel'in müzikle, hayatından anekdotlarla anlatılacağını dile getiren Şatıroğlu, projeye kendisinin de metinlerle katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.