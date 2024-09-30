Aşık olmak, birini sevmek hepsinin temelinde bu hormon var: Oksitosin nedir?

Sevgi, güven ve huzur hissi denince akla gelen ilk hormonlardan biri oksitosindir. Vücudumuzda sosyal bağ kurmamıza yardımcı olan bu hormon, hem fiziksel hem de duygusal sağlığımız üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Sarılmak, egzersiz yapmak ve müzik dinlemek gibi basit eylemlerle oksitosin seviyelerimizi nasıl artırabileceğimizi keşfedin!