Gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani’nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen Nurşani, sevenlerinden destek beklediğini şu sözlerle dile getirdi:

"OĞLUMUN KURTULUŞU İÇİN YARDIMA İHTİYACIM VAR"

Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı. Sizin, herkesin, tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.

HALUK LEVENT: ENGİN NURŞANİ'NİN YANINDA OLACAĞIZ

Aşık Ali Nurşani'nin bu çağrısına AHBAP Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent kayıtsız kalmadı. Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Aşık Ali Nurşani'nin oğluna destek olacağını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Ozan Ali Nurşani’nin gırtlak kanseri olan oğlu Engin Nurşani’nin yanında olacağız" ifadeleri kullandı.