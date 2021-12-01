Aşı karşıtlığı 'Covid-19 vakalarının artmasına neden oluyor' değerlendirmesi!

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının etkilerinin sürdüğünü ve vaka sayılarının arttığını ifade etti.
Aşı karşıtlığı ve tereddütünün aşılama hızını düşürdüğüne dikkati çeken Gürcan, "Dünya genelinde birinci ve ikinci dozlarını olanların bile hatırlatma dozlarını olma da büyük direnç göstermeye başladı. Bu topluluk gittikçe büyüyor. Bunun sonucu anormal vaka artışı olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
Gürcan, birinci ve ikinci doz aşıların üzerinden belli bir süre geçtiğini, bireylerin hatırlatma dozu yaptırarak koruyuculuğu artırması gerektiğini vurguladı.
"TOPLUM İÇİN RİSK OLUŞTURUYORLAR"
Prof. Dr. Gürcan, aşı karşıtlığının hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını ve bu kişilerin halk sağlığını riske attığını dile getirdi.
Covid-19'la mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu anımsatan Gürcan, şunları kaydetti: "Aşı karşıtları maalesef kendi hayatlarını riske atmakla kalmıyor, kendi yakınları ve toplum için risk oluşturuyorlar. Bunun bilincinde olmaları gerekiyor. Aşı karşıtları bir an önce aşılarını olmalı, ilk dozlarını olan ve hatırlatma doz olmayanlar sorumlu şekilde davranmalı. Bu kişiler aşılarını olarak hem toplumsal bağışıklığın belli bir düzeye çıkmasını hem de kendilerinin ve çevresinin korunmuş olmalarını sağlamalılar. Aşı karşıtlığının bilimsel bir dayanağı yok. Bütün veriler aşının faydalarını açıkça gösteriyor."
Gürcan, aşı karşıtlarının kulaktan dolma bilgilerle hareket ettiğini ve toplumu olumsuz etkilediğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Aşılar hastaneye ve yoğun bakıma yatışları büyük oranda düşürüyor. Ölüm oranlarını da azalttığı bilimsel verilerce kanıtlandı. Bütün bu bilimsel verilere inanmadan kulaktan dolma bilgilerle ve dedikoduyla hareket etmek çok anlamsız. Aşılarını olmayanların aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü aşı çok önemli bir silah. Salgının ilk başladığı günden itibaren herkes aşı geliştirilsin ve kurtulalım diyordu, aşı ortaya çıkınca da aşı olmamakla ilgili bir durum söz konusu oldu. Bu konuda herkes bilimsel verilere dayanmadan konuşmaya başladı. Bunlar da vatandaşların kafasını karıştırıyor ve aşı olmalarını engelliyor."
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