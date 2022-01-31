"Aşı karşıtlığı cinayete teşebbüs"

Yaklaşık 430 bin nüfusa sahip Aksaray'da, 1-7 Ocak haftasındaki koronavirüs haritasına göre vaka sayısı, 100 bin kişide 99,52 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 8-14 Ocak'taki haritada ise 100 bin kişide 193,61 oldu. Kentte aşılama oranı da yüzde 73,3'ten 73,5'e yükseldi fakat Aksaray, yine de İç Anadolu'nun en az aşılama oranına sahip kenti oldu.
Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, kentte 5'inci dalgaya girildiğini belirterek, "'Omicron' dediğimiz varyanttan sonra vakaların artacağını inanıyorduk. Üzüldüğüm konu ise tedbirlerin tamamen elden bırakılmasıdır. Her seferinde bu işten kurtuluşun yolu aşılama diyoruz. Aksaray'da aşıyı artıramadık, bunu bizde anlamış değiliz. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları olarak çok gayret ediyoruz ve vatandaşları ikna etmeye çalıyoruz. Aşılamada istediğimiz seviyede değiliz. Artık bu işin şakası yok. Hastanelerin yoğun bakımlarından yatanlar, her şeyi kanıtlıyor. Bu işten en çok zarar görenler, yüzde 99 aşısızlar. Artık aşı karşıtlığını 'cinayete teşebbüs' olarak görüyoruz. Özellikle gebeler ile emziren annelerde, vücudun bağışıklık sistemi baskılandığı için aşı daha da önem kazanıyor. Gebe ve emziren annelerimizde öncelikle Covid-19 aşısı olmalılar" diye konuştu.
'HİÇ AŞI OLMAMIŞLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORUZ'
Kentte hiç aşı olmayanların da bulunduğunu belirten Dr. Atakan, "Bunları görünce gerçekten çok hayret ediyorum. Aşı olmayan vatandaşlarımıza durumu izah etmeye çalışıyoruz. Birinci şartın aşı, ikinci şartın ise maske ile mesafe olduğunu söylüyoruz. Sağlık kurullarına gelen hastalar bile 'Artık maske mi kaldı hocam?' diyorlar. Bizde hayret ediyoruz. Yakın zamanda gebe bir hastamız aşı olmadığı için vefat etti, çok üzüldük" dedi.
Aşı yaptırmamanın vebal olduğunun altını çizen Dr. Atakan, "Bu kadar çaba sarf etmemize rağmen yüzde 0,2 gibi çok komik bir artış olmuş. Bu çok üzücü bir durum. Tüm enerjimizi buraya veriyoruz; nasıl bu aşı oranını artırırız, diye. Gönüllü arkadaşlara gece gündüz bunun için uğraşıyoruz. Covid-19 aşılarını, devletimiz karşılıyor. Artık aşı karşıtlığını 'cinayete teşebbüs' olarak görüyorum ve bu derece net konuşuyorum. Bu ölen insanların vebalini kimse taşıyamaz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!