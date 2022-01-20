Aşı karşıtı Djokovic'ten COVID-19 yatırımı

HABERTURK.COM

Novak Djokovic, COVID-19 için bir tedavi geliştirmeyi amaçlayan Danimarkalı bir biyoteknoloji firmasının hissedarı olduğu ortaya çıktı.

The Guardian'ın haberine göre Avustralya'dan sınır dışı edilen dünya 1 numarası Djokovic, 2020'de QuantBioRes'in %80 hissesini satın aldı.

Şirketin CEO'su Ivan Loncarevic, Reuters'e yapılan yatırımı doğrularken, Financial Times'a bugüne kadar 150 milyon dolardan fazla para kazanan Djokovic ile Kasım ayından bu yana konuşmadığını ancak ünlü tenisçinin 'aşı karşıtı' olmadığını söyledi.

Şirketin bir aşı değil bir tedavi üzerinde çalıştığını vurgulayan Loncarevic'e göre QuantBioRes'in Danimarka, Avustralya ve Slovenya'da çalışan yaklaşık 11 araştırmacısı var. Şirketin web sitesi, Temmuz 2020'de COVID-19 için bir deneme süreci geliştirmeye başladığını söylüyor. Loncarevic, şirketin koronavirüsün insan hücresine bulaşmasını engelleyen bir peptit geliştirdiğini ve bu yaz İngiltere'de klinik denemeler başlatmayı beklediklerini söyledi.

Djokovic'in sözcüsü, yorum talebine yanıt vermedi.