Yüksek enflasyon en çok ücret ve maaşla çalışanları olumsuz etkiliyor. Ücretlilerin milli gelirden aldığı pay son yıllarda hızla geriledi. Son bir yıllık dönemde yaşanan yüksek enflasyon ise ücretlilerin alım gücünü daha da olumsuz etkiledi. Çoğu sektörde ücret artışları resmi enflasyon oranlarının da altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre, ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 85.51 olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre ise bu yıl ağustos ayı itibarıyla ortalama ücretler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.29 oranında arttı. Ücret artışından herkes aynı oranda yararlanamamakla birlikte, temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammın genel olarak tüm sektörlerde ücret artışını beraberinde getirdiği gözlendi.

Brüt asgari ücret ocak ayında yüzde 39,87, temmuz ayında da yüzde 29,31 oranında arttı. Sosyal güvenlik primleri brüt ücret üzerinden yatırılıyor. SGK’ya bildirilen prime esas kazançlara göre, mart ayında özel sektörde ortalama ücretler geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 31.01 oranında arttı. Ağustos ayında ise ortalama ücretler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.29 oranında artış kaydetti. (Şirketlerin hepsi aynı tarihte artış yapmadığı için karşılaştırmalar mart ve ağustos ayı verilerine göre yapıldı.)

ARA ZAMLA ÜCRETLER DENGELENDİ

Asgari ücrete temmuz ayında yapılan zam öncesinde bazı sektörlerde ücret artışlarının yok denecek kadar düşük olduğu gözlendi. Örneğin, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektöründe mart ayında geçen yıl ağustosa göre artış yüzde 9.74, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 9,12, denizcilik sektöründe yüzde 17.88 gibi enflasyonun hayli altında oranlarda kalmıştı. Temmuz ayındaki asgari ücret zammının ardından söz konusu sektörlerde ara zam yapıldı. Bunun sonucunda ağustos ayı itibarıyla son bir yıllık dönemdeki ücret artışı kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektöründe yüzde 94.80’e, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 87.07’ye, denizcilik sektöründe ise yüzde 90.46’ya yükseldi.

33 SEKTÖRDE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI

SGK ortalama kazanç bilgilerini 99 faaliyet kolu için ayrı ayrı yayımlıyor. SGK’nın verilerine göre, son bir yıllık dönemde 33 sektörde yapılan ücret artışları yıllık yüzde 85.51 oranındaki enflasyonun üzerinde gerçekleşti, 66 sektörde ise enflasyonun altında kaldı.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 140.69 ile havayolu taşımacılığı sektöründe yapıldı. Bunu yüzde 107.81 ile otomotiv, yüzde 102.14 ile lojistik, yüzde 99.71 ile bilgisayar imalatı, yüzde 99.33 ile de makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı sektörü izledi.

Buna karşılık, ormancılık, içecek imalatı, elektrik ve gaz dağıtımı, su dağıtımı, kanalizasyon, sosyal hizmetler sektörlerinde ücret artışları yüzde 70’in altında gerçekleşti.

FAALİYET KOLLARINA GÖRE ORTALAMA AYLIK ÜCRETLER VE DEĞİŞİM ORANI Değişim (%) 2021 Ağustos 2022 Mart 2022 Ağustos 2022 Ağustos / 2022 Mart 2022 Ağustos / 2021 Ağustos Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık 4.615 6.325 8.379 32,48 81,58 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 4.224 5.442 6.993 28,51 65,55 Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 5.368 6.844 10.181 48,76 89,67 Kömür ve linyit çıkartılması 7.653 10.758 13.982 29,96 82,69 Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı 8.348 11.409 16.285 42,74 95,08 Metal cevherleri madenciliği 7.417 10.921 13.919 27,45 87,65 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 5.688 7.647 10.575 38,29 85,93 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 7.102 10.637 13.986 31,48 96,93 Gıda ürünlerinin imalatı 5.012 7.097 9.221 29,92 83,99 İçeceklerin imalatı 7.252 10.147 12.307 21,28 69,69 Tütün ürünleri imalatı 9.719 15.093 16.685 10,55 71,67 Tekstil ürünlerinin imalatı 5.358 7.336 9.917 35,18 85,10 Giyim eşyalarının imalatı 4.327 5.975 7.825 30,96 80,85 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 4.327 5.923 7.932 33,91 83,33 Ağaç, ağaç ür. ve mantar ür.imalatı (Mobilya Hariç) 4.816 6.493 9.029 39,06 87,46 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 6.236 8.741 11.564 32,30 85,46 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 5.252 7.464 9.822 31,59 87,02 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 13.490 23.946 26.279 9,74 94,80 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 7.261 10.323 13.752 33,22 89,40 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 7.892 12.350 14.492 17,34 83,63 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 6.016 8.413 11.247 33,68 86,95 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 5.467 8.154 10.427 27,88 90,73 Ana metal sanayii 7.808 11.418 14.203 24,39 81,91 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 5.838 8.280 10.899 31,62 86,68 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 7.650 10.714 15.278 42,59 99,71 Elektrikli teçhizat imalatı 6.663 9.671 12.506 29,31 87,71 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 6.345 8.981 11.949 33,05 88,31 Motorlu kara taşıtı, treyler (Römork) imalatı 7.647 11.881 14.400 21,20 88,30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 8.759 14.284 18.201 27,42 107,81 Mobilya imalatı 4.553 6.230 8.313 33,43 82,59 Diğer imalatlar 4.881 6.755 8.971 32,81 83,78 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 6.525 10.324 13.006 25,97 99,33 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 6.860 10.177 12.747 25,25 85,82 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 6.689 8.530 11.016 29,16 64,69 Kanalizasyon 7.262 8.217 11.750 43,00 61,80 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri 5.390 7.109 9.342 31,41 73,31 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 6.339 8.998 11.499 27,80 81,40 Bina inşaatı 4.161 5.784 7.554 30,60 81,51 Bina dışı yapıların inşaatı 6.058 9.212 11.434 24,12 88,74 Özel inşaat faaliyetleri 4.332 5.978 7.876 31,74 81,82 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 4.824 6.730 8.800 30,76 82,42 Toptan ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç) 5.581 7.702 10.197 32,39 82,71 Perakende ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç) 4.615 6.360 8.516 33,89 84,54 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 4.411 6.016 7.926 31,74 79,69 Su yolu taşımacılığı 8.740 14.121 16.646 17,88 90,46 Hava yolu taşımacılığı 14.328 28.458 34.487 21,18 140,69 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 6.120 9.312 12.371 32,85 102,14 Posta ve kurye faaliyetleri 4.997 6.952 9.076 30,56 81,63 Konaklama 5.152 7.037 9.735 38,33 88,94 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 4.129 5.687 7.625 34,09 84,67 Yayımcılık faaliyetleri 6.795 9.539 12.492 30,95 83,84 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı 5.847 7.684 10.594 37,87 81,19 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 8.421 11.205 15.196 35,62 80,47 Telekomünikasyon 9.313 13.309 16.949 27,35 81,99 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faal. 11.144 15.596 21.107 35,33 89,40 Bilgi hizmet faaliyetleri 10.328 15.297 19.278 26,02 86,66 Finansal hizmet faal. (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 12.115 19.193 24.084 25,48 98,79 Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları 8.932 15.314 16.709 9,12 87,07 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 7.074 10.386 13.303 28,09 88,06 Gayrimenkul faaliyetleri 4.675 6.366 8.352 31,19 78,65 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 4.584 6.248 8.122 29,98 77,18 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 9.025 13.603 17.201 26,45 90,60 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faal. 6.645 9.172 12.155 32,52 82,92 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 10.966 14.607 20.169 38,07 83,93 Reklamcılık ve piyasa araştırması 5.872 7.901 10.424 31,93 77,52 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 5.053 7.193 9.304 29,36 84,15 Veterinerlik hizmetleri 4.385 5.826 7.607 30,57 73,48 Kiralama ve leasing faaliyetleri 5.445 7.920 10.379 31,04 90,62 İstihdam faaliyetleri 4.854 6.736 8.522 26,52 75,56 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faal. 5.406 7.423 9.916 33,58 83,43 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 4.881 6.588 9.279 40,85 90,09 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 4.736 6.347 8.797 38,61 85,75 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 6.786 9.735 12.580 29,23 85,40 Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 5.971 8.098 11.085 36,88 85,64 Eğitim 5.561 6.996 9.285 32,70 66,97 İnsan sağlığı hizmetleri 5.224 6.879 9.241 34,35 76,88 Yatılı Bbkım faaliyetleri 4.109 5.412 7.060 30,46 71,82 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 4.710 5.932 7.695 29,71 63,38 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 4.844 7.060 8.805 24,70 81,75 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 6.135 8.448 11.039 30,67 79,94 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 4.357 6.511 8.002 22,91 83,66 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri 5.658 7.598 9.699 27,65 71,42 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 7.155 9.945 12.888 29,59 80,11 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 4.908 6.742 8.895 31,93 81,23 Diğer hizmet faaliyetleri 3.930 5.356 6.957 29,89 77,04 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 3.838 5.210 6.745 29,46 75,71 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 3.928 5.459 7.215 32,18 83,71 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 12.900 19.734 25.324 28,33 96,31 Ek-9 Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar 3.794 5.080 6.735 32,58 77,50 Toplam 5.490 7.765 10.173 31,01 85,29

ÖZEL SEKTÖRDE EN YÜKSEK ÜCRET HAVAYOLUNDA

Verilere göre, özel sektörde en yüksek ortalama brüt ücret 34.487 TL ile havayolu sektöründe veriliyor. Bu sektörü kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (26.279 TL), finans (24.084 TL), uluslararası temsilcilikler (25.324 TL), bilgisayar programlama (21.107 TL) sektörleri izledi.

ORTALAMA ÜCRETLER ASGARİ ÜCRETİN BİR TIK ÖTESİNDE

SGK verileri, Türkiye’de ortalama ücretler ile asgari ücret arasındaki makasın ne kadar daraldığını da ortaya koydu. Bu yıl yüzde 85.29 oranındaki artışa karşın ortalama ücretler asgari ücretin sadece yüzde 57 oranında üzerinde yer alıyor.