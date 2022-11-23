Yüksek enflasyon en çok ücret ve maaşla çalışanları olumsuz etkiliyor. Ücretlilerin milli gelirden aldığı pay son yıllarda hızla geriledi. Son bir yıllık dönemde yaşanan yüksek enflasyon ise ücretlilerin alım gücünü daha da olumsuz etkiledi. Çoğu sektörde ücret artışları resmi enflasyon oranlarının da altında kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre, ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 85.51 olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre ise bu yıl ağustos ayı itibarıyla ortalama ücretler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.29 oranında arttı. Ücret artışından herkes aynı oranda yararlanamamakla birlikte, temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammın genel olarak tüm sektörlerde ücret artışını beraberinde getirdiği gözlendi.
Brüt asgari ücret ocak ayında yüzde 39,87, temmuz ayında da yüzde 29,31 oranında arttı. Sosyal güvenlik primleri brüt ücret üzerinden yatırılıyor. SGK’ya bildirilen prime esas kazançlara göre, mart ayında özel sektörde ortalama ücretler geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 31.01 oranında arttı. Ağustos ayında ise ortalama ücretler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.29 oranında artış kaydetti. (Şirketlerin hepsi aynı tarihte artış yapmadığı için karşılaştırmalar mart ve ağustos ayı verilerine göre yapıldı.)
ARA ZAMLA ÜCRETLER DENGELENDİ
Asgari ücrete temmuz ayında yapılan zam öncesinde bazı sektörlerde ücret artışlarının yok denecek kadar düşük olduğu gözlendi. Örneğin, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektöründe mart ayında geçen yıl ağustosa göre artış yüzde 9.74, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 9,12, denizcilik sektöründe yüzde 17.88 gibi enflasyonun hayli altında oranlarda kalmıştı. Temmuz ayındaki asgari ücret zammının ardından söz konusu sektörlerde ara zam yapıldı. Bunun sonucunda ağustos ayı itibarıyla son bir yıllık dönemdeki ücret artışı kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektöründe yüzde 94.80’e, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 87.07’ye, denizcilik sektöründe ise yüzde 90.46’ya yükseldi.
33 SEKTÖRDE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI
SGK ortalama kazanç bilgilerini 99 faaliyet kolu için ayrı ayrı yayımlıyor. SGK’nın verilerine göre, son bir yıllık dönemde 33 sektörde yapılan ücret artışları yıllık yüzde 85.51 oranındaki enflasyonun üzerinde gerçekleşti, 66 sektörde ise enflasyonun altında kaldı.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 140.69 ile havayolu taşımacılığı sektöründe yapıldı. Bunu yüzde 107.81 ile otomotiv, yüzde 102.14 ile lojistik, yüzde 99.71 ile bilgisayar imalatı, yüzde 99.33 ile de makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı sektörü izledi.
Buna karşılık, ormancılık, içecek imalatı, elektrik ve gaz dağıtımı, su dağıtımı, kanalizasyon, sosyal hizmetler sektörlerinde ücret artışları yüzde 70’in altında gerçekleşti.
ÖZEL SEKTÖRDE EN YÜKSEK ÜCRET HAVAYOLUNDA
Verilere göre, özel sektörde en yüksek ortalama brüt ücret 34.487 TL ile havayolu sektöründe veriliyor. Bu sektörü kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (26.279 TL), finans (24.084 TL), uluslararası temsilcilikler (25.324 TL), bilgisayar programlama (21.107 TL) sektörleri izledi.
ORTALAMA ÜCRETLER ASGARİ ÜCRETİN BİR TIK ÖTESİNDE
SGK verileri, Türkiye’de ortalama ücretler ile asgari ücret arasındaki makasın ne kadar daraldığını da ortaya koydu. Bu yıl yüzde 85.29 oranındaki artışa karşın ortalama ücretler asgari ücretin sadece yüzde 57 oranında üzerinde yer alıyor.