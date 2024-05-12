Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında

Beşiktaş ayrıca Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain'in de Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, bel ağrısı şikayeti bulunan Amartey’de akut lomber disk patolojisi, alt karın bölgesinde ağrısı olan Aboubakar'da ise atletik pubalji saptandığı belirtildi. Chamberlain'in ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği vurgulandı.