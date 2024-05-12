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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında

        Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Haftaya 54 puanla beşinci sırada giren siyah-beyazlılar, bir basamak altında yer alan rakibini mağlup ederek üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:11
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

        • 2

          Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.

        • 3

          Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

        • 4

          Beşiktaş ayrıca Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain'in de Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, bel ağrısı şikayeti bulunan Amartey’de akut lomber disk patolojisi, alt karın bölgesinde ağrısı olan Aboubakar'da ise atletik pubalji saptandığı belirtildi. Chamberlain'in ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği vurgulandı.

        • 5

          İKİ TAKIM ARASINDA 16. RANDEVU

          Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 15 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 32 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 16 gol kaydetti.

        • 6

          MUHTEMEL 11

          MERT GÜNOK

        • 7

          SVENSSON

        • 8

          TAYYİP TALHA

        • 9

          WORRALL

        • 10

          MASUAKU

        • 11

          SALİH UÇAN

        • 12

          NECİP UYSAL

        • 13

          MULEKA

        • 14

          GEDSON

        • 15

          MUÇİ

        • 16

          CENK TOSUN

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