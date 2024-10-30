Asgari ücret zammında yüzde 25-30 senaryosu: 2025 Ocak ayı asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye'de milyonlarca kişinin geçim kaynağı olan asgari ücret için şimdiden senaryolar konuşulmaya başlandı. Gelen arka arkaya açıklamalar beraberinde yüzde 25 ile 30 arasında değişebilecek olası bir zamma işaret etti. Peki, asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücrete yüzde 25-30 arası zam gelirse ne kadar olur? İşte, detaylar...
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2024 yılının sonuna yaklaştığımız günlerde asgari ücret de gündemdeki yerini koruyor. Şimdiden farklı senaryoların konuşulduğu süreçte, arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar telafuz edilen rakamlar yüzde 25-30 arasında oldu. Peki, asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücrete yüzde 25-30 arası zam gelirse ne kadar olur? İşte, detaylar...
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BAKAN ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücrete ilişkin bir soru üzerine Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz." diye konuştu.
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ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Washington’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.
Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre, yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.
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2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Deutsche Bank ekibi asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirtti. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğu da eklendi.
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Notta bu konuda "Bazı analistler şirketler tarafından asgari ücret dışındaki sektörlerde yapılacak ücret artışlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, bazı ekonomistler azalan kâr marjlarının şirketlerin yüzde 30'un üzerinde zam yapmasını engelleyeceğini ve birçok şirket tarafından yılbaşında yapılacak ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında daha fazla ayarlama ile) düşünüyor" ifadeleri yer aldı.
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ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Şu anda net olarak 17 bin 2 TL olan asgari ücret;
Yüzde 25 artırılırsa 21.252 TL,
Yüzde 30 artırılırsa 22.102 TL,
Yüzde 35 artırılırsa 22.952 TL,
Yüzde 40 artırılırsa 23.802 TL,
Yüzde 45 artırılırsa 24.652 TL,
Yüzde 50 artırılırsa 25.503 TL olacak.
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