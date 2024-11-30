Asgari ücret zammında ilk toplantı tarihi belli oldu! 2025 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammında, ilk toplantı tarihi belli oldu. Bilindiği üzere asgari ücret zammı, aralık ayında İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları'nda belirlenmektedir. Asgari ücret 2024 yılı için, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanmaktadır. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak?" İşte 2025 Ocak asgari ücret zammında olası senaryolar...
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Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Aralık ayının gelişiyle birlikte asgari ücrette zam senaryoları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve parti liderleri asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi...
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek.
Komisyonun, ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık'ta gerçekleşecek.
İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
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"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Asgari ücretin, komisyon tarafından belirlendiğini anımsatan Şimşek, "Bu aşamada değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Gönül ister ki katma değeri yüksek ürünler üretelim, verimliliğimiz, teknolojik boyutu çok yüksek olsun ve asgari ücretimiz bunun çok çok üstünde olsun. Biz oraya ulaşmak için zaten yapısal reform gündeminde en büyük başlığı AR-GE'ye, teknolojik, yeşil ve dijital dönüşüme ayırdık." diye konuştu.
Şimşek, en düşük memur maaşının son 22 yılda reel olarak yüzde 238 arttığına, dolar bazında 238 dolardan 1139 dolara çıktığına dikkati çekerek en düşük emekli maaşının reel yüzde 543, dolar bazında yüzde 812 yükseldiğini belirtti. Asgari ücretin reel yüzde 212, dolar bazında yüzde 343 arttığının altını çizen Şimşek, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücret yüzde 107,5 arttı. Geçen sene enflasyon neydi? Yüzde 65. Bu sene enflasyon yüzde 44'e revize edildi, yüzde 49 vermişiz." değerlendirmesinde bulundu.
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MUHALEFET ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYOR?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
"Biz CHP olarak çok net tavrımızı söylüyoruz; asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz. 2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayda da enflasyon zammı öneriyoruz."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
"Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır."
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:
"Sizin (enflasyon) tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
"Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım”
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
"33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Şimdilerde şu tartışma yürüyor diyorlar ki 'ileriye dönük projeksiyonla belirleyelim.' Tahminle gerçekleşme arasında uçurum var. Bu uçurum varken kimse senin gelecek projeksiyonuna bakmaz. Buradan sendikalara sesleniyorum emekçinin sahibi olun, iktidarın sözcüsü değil.
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TÜRKİYE’DE SAATLİK ASGARİ ÜCRET 3,05 EURO
AB ülkelerinde genellikle asgari ücret saatlik belirlenirken Türkiye’de günlük olarak belirleniyor. EUROSTAT istatistiklerinde Türkiye’deki brüt asgari ücret 568 euro olarak görünüyor. Ancak, bu veri temmuz ayındaki döviz kuruna göre hesaplanan tutarı gösteriyor. 2024 yılı ortalama euro kuruna göre hesaplandığında asgari ücretin güncel değeri 549 euroya düşüyor. (Net asgari ücretin güncel değeri ise 466 euro düzeyinde bulunuyor.)
Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde uygulanan asgari ücreti, bu ülkelerdeki çalışma saatlerini dikkate alarak yeniden hesapladık. Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi bir saatlik çalışma karşılığı 2024 yılında 3,05 euro (ocak ayındaki kurla ise 3,16 euro) kazanıyor.
Türkiye’nin gerisinde sadece 2,97 euro ile Bulgaristan bulunuyor. Türkiye’nin önünde ise en yakın 3,18 euro ile Sırbistan yer alıyor. Bu üç ülkenin dışında 4 euronun altında hiçbir ülke bulunmuyor.
En düşük saatlik asgari ücret sıralamasında Sırbistan’dan sonra 4,26 euro ile Macaristan, 4,50 ile Letonya, 4,63 ile Romanya, 4,73 ile Slovakya, 4,77 euro ile de Çekya geliyor.
En yüksek saatlik asgari ücret sıralamasında ise 16,96 euro ile Lüksemburg gelirken, bu ülkeyi 16,88 euro ile Hollanda, 14,99’la İrlanda, 14,71’le Almanya, 14,22’yle Belçika, 11,88 euro ile de Fransa izliyor. Komşumuz Yunanistan’da saatlik asgari ücret 5,92 euro.
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2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.
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Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek;
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.
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TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), enflasyonla mücadele konusunda savunulan düşük asgari ücret yaklaşımının kabul edilmeyeceğini bildirdi.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 25. Çalışma Dönemi Altıncı Toplantısı konfederasyon genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, asgari ücret için şu ifadeler kullanıldı;
"Asgari ücret konusunda başta IMF olmak üzere uluslararası örgütlerden sermaye kuruluşu temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurumun tutar veya artış oranı açıkladığının altı çizilen açıklamada, “Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Kurul, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmektedir."