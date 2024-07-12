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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret zammı 2024: Temmuz'da asgari ücrete ara zam veya ek zam gelecek mi? Asgari ücrete dair son gelişmeler

        Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete dair son gelişmeler neler?

        Gündemdeki yerini koruyan asgari ücret zammı tartışmaları devam ediyor. En son açıklanan 6 aylık enflasyon farkının ardından, emekli ve memur maaş zam oranı belli oldu. Şimdi ise asgari ücret zammına dair beklentiler arttı. Bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı? İşte, son açıklamalarla beraber asgari ücret ara zammına dair güncel gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:59
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        • 1

          Asgari ücret zammı gündemdeki önemini sürdürüyor. En son açıklanan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranı belirlendi. Şimdi ise asgari ücret zammı merak konusu. Bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam olacak mı? İşte, son açıklamalarla beraber asgari ücret ara zammına ilişkin güncel gelişmeler...

        • 2

          TUİK AÇIKLADI: AÇIK VE YOKSULLIK SINIRI NE KADAR OLDU?

          TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ve enflasyonun temel ihtiyaç maddelerine olan etkisini belirlemek için yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2024 sonuçları açıklandı.

        • 3

          Araştırmaya göre, Haziran'da 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 18 bin 978 lira 77 kuruş oldu.

        • 4

          EMEKLİ MAAŞINA ZAM!

          Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamalarından sonra Temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.

        • 5

          ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ARA ZAM VAR MI?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

          "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz."

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