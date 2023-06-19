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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI TARİHİ 19 Haziran 2023 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor! Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi ve saati, milyonlarca çalışan ve işveren tarafından takip ediliyor. 13 Haziran'da gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısının ardından bir rakam açıklanmamıştı. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu hükümet, işverenler (TİSK) ve işçi kesimi (TÜRK-İŞ) olmak üzere 3 kesimi yeniden bir araya getiriyor. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi ve saatine ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş: 19.06.2023 - 08:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor. Hükümet, işverenler (TİSK) ve işçi kesimi (TÜRK-İŞ) tarafından  13 Haziran Salı günü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısının ardından TİSK Başkanı Akkol, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz." ifadelerini kullandı. İkinci asgari ücret toplantısı tarihi netleşti. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi ve saati...

  • İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirildi.

  • TÜRK-İŞ VE TİSK HEYETİ KATILDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. 

  • "MASADA HERHANGİ BİR RAKAM YOK"

    Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. KEZ TOPLANIYOR!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısına İşçi ve işveren tarafının temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılacak. Toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da yer alacak.

  • ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihi açıklandı. Asgari ücret Temmuz ara zammının görüşüleceği toplantı için ikinci kez bir araya geliniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14.00'te ikinci kez toplanacak.

  • YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

    Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor.

    Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.

    Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.

    Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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