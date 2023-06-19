Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor. Hükümet, işverenler (TİSK) ve işçi kesimi (TÜRK-İŞ) tarafından 13 Haziran Salı günü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısının ardından TİSK Başkanı Akkol, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz." ifadelerini kullandı. İkinci asgari ücret toplantısı tarihi netleşti. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi ve saati...