ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, KAÇ KEZ TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ilişkin çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak. Dört toplantının ardından karar belli olacak.