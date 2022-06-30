Asgari ücret zammında ikinci perde

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında son viraja giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek.
Dünkü ilk toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin komisyonun çalışmalarının yarın (bugün) sonlanmasını beklediğini belirtmişti.
Ancak tabii bu temenni sadece işveren ve işçi tarafı anlaşmaya varabilirse gerçekleşecek. İşveren kanadını temsil eden TİSK'in Genel Başkanı Özgür Burak Akkol dün yaptığı açıklamada ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in Genel Başkanı Ergün Atalay ise ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini belirtti. Atalay "Temennim, oluşan enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme yapılmasıdır" dedi.
VERGİDEN MUAF OLACAK
Toplantı sonrası zam oranı veya pazarlıklara yönelik net bir bilgi verilmedi. Ancak Habertürk'ten Esra Nehir, tarafların iki başlık üzerine mutabakata vardığını bildirdi. Buna göre asgari ücretteki artış önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafları İstanbul'a davet edecek. Erdoğan, yapacağı bir açıklama ile yeni asgari ücreti kamuoyuna açıklayacak.
ŞU ANDA 4.253 LİRA
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
AÇLIK SINIRININ ALTINDA
TÜRK-İŞ önceki gün haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre haziranda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 20.818 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 6.391 lirayla asgari ücretin 2.137 TL üzerine tırmandı. Haziranda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.313 TL’ye yükseldi.
Mayıs ayında yoksulluk sınırı 19.602 TL, açlık sınırı ise 6.017 TL olarak açıklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!