Asgari ücret zammında ikinci perde

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında son viraja giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Dünkü ilk toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin komisyonun çalışmalarının yarın (bugün) sonlanmasını beklediğini belirtmişti.

Ancak tabii bu temenni sadece işveren ve işçi tarafı anlaşmaya varabilirse gerçekleşecek. İşveren kanadını temsil eden TİSK'in Genel Başkanı Özgür Burak Akkol dün yaptığı açıklamada ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in Genel Başkanı Ergün Atalay ise ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini belirtti. Atalay "Temennim, oluşan enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme yapılmasıdır" dedi.

VERGİDEN MUAF OLACAK

Toplantı sonrası zam oranı veya pazarlıklara yönelik net bir bilgi verilmedi. Ancak Habertürk'ten Esra Nehir, tarafların iki başlık üzerine mutabakata vardığını bildirdi. Buna göre asgari ücretteki artış önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafları İstanbul'a davet edecek. Erdoğan, yapacağı bir açıklama ile yeni asgari ücreti kamuoyuna açıklayacak.

ŞU ANDA 4.253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

TÜRK-İŞ önceki gün haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre haziranda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 20.818 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 6.391 lirayla asgari ücretin 2.137 TL üzerine tırmandı. Haziranda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.313 TL’ye yükseldi.

Mayıs ayında yoksulluk sınırı 19.602 TL, açlık sınırı ise 6.017 TL olarak açıklanmıştı.