Asgari ücret açıklandı. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret zammı canlı yayında kamuoyuyla paylaşıldı.

Asgari ücret son toplantısı ise bugün TÜİK'in ev sahipliğinde saat 10.30'da başladı. Toplantının ardından 2021 asgari ücret zammı da belli olmuş oldu.

500 lira asgari ücrete zam yapıldı. Buna göre;

Asgari ücret 2021 zammı 2 bin 825 lira...

Asgari ücret zammı açıklaması ile ilgili canlı yayını aşağıdaki linketen takip edebilirsiniz:

ASGARİ ÜCRET CANLI YAYIN

TOPLANTILAR ÇEVRİM İÇİ YAPILMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.

İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.