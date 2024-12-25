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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2025 SON DAKİKA BELLİ OLDU | Bakan Işıkhan açıkladı! 2025 yılında asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL?

        Asgari ücret desteği 2025 ne kadar oldu? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte yeni asgari ücret desteği tutarı

        Asgari ücret desteği 2025 tutarı, asgari ücret zammı sonrası araştırılan kalemlerden biri oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zam oranını açıkladı. Bakan Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam sonrası asgari ücret desteği tutarı da açıklandı. Peki, asgari ücret desteği 2025 ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret desteği nedir, kimlere verilir, nasıl alınır? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:41
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        • 1

          Asgari ücret desteği ne kadar oldu sorusu asgari ücret zammı sonrası yanıt buldu. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sağlanan asgari ücret desteği de artış yaşadı. Peki, asgari ücret desteği 2025 ne kadar, kaç TL oldu? İşte yanıtı.

        • 2

          ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BELLİ OLDU! YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞADI

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret rakamını açıkladı.

          Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, 2025 yılı asgari ücret rakamı yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak belirlendi.

          Böylece brüt asgari ücret 20.002 TL'den 26.005 TL'ye yükseldi.

          Asgari ücretin, işverene maliyeti ise 30.556 TL oldu.

        • 3

          ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2025 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

          Asgari ücret ile birlikte yeni yılda geçerli olacak asgari ücret desteği de artış yaşadı.

          Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre asgari ücret desteği, 700 TL'den 1000 TL'ye yükseldi.

        • 4

          ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

          Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2025 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

        • 5

          ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

          İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:

          Özel sektör işyeri işvereni olmak,

          Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:

          5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.

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