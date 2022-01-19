Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Zam Pazarlığı geçtiğimiz yıl Aralık ayı sonunda tamamlandı. Müjde niteliğindeki asgari ücret zammı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından çalışanlar merak içerisinde "Zamlı asgari ücret 2022 ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan "2022 asgari ücret ne kadar?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte asgari ücretle ilgili merak edilenler...
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Asgari ücret zammı Aralık ayında belli oldu. Dolayısıyla asgari ücret Ocak ayından itibaren geçerli olmaya başladı. Ocak ayının maaşı Şubat ayı itibariyle yatacağı için ilk ödemeler Şubat ayı itibariyle ödenmeye başlanacak.
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret zammını kamuoyu ile paylaştı. Asgari ücret 2022 yılı için 4.253,40 Türk lirası olarak açıklandı.
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