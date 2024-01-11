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        Haberler Gündem Güncel Asfalt tankerinde korkutan yangın!

        Silivri açıklarında asfalt tankerinde yangın çıktı!

        İstanbul'da Silivri açıklarındaki bir asfalt tankerinde yangın çıktı. Makine dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda 2 kişinin yaralandığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:33
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        Asfalt tankerinde korkutan yangın!
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        Silivri açıklarında Liberya bayraklı asfalt tankerinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Yunanistan'a seyir halinde olan Liberya bayraklı asfalt tankerinde dün 23.45 sıralarında Silivri açıklarındayken yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Tekirdağ ve Ambarlı Liman Başkanlığı'na ait römorkörler sevk edildi.

        Yangında hafif şekilde yaralanan 2 Türk personel tahliye edildi. Makine dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından tanker Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne götürüldü.

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