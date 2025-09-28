Habertürk
        Haberler Magazin Asena 8 yıl sonra sahneye döndü

        Asena 8 yıl sonra sahneye döndü

        Oryantal Asena, 8 yıl aradan sonra Ataşehir'deki bir mekânda sahneye çıktı. Öncesinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Asena, heyecanını; "Sanki ilk sahnem... Hiç hayatımda dans etmemişim... Bilmiyorum inanılmaz heyecanlıyım, 8 senenin üzerine böyle bir heyecan korkunç bir şey" sözleriyle ifade etti

        Giriş: 28.09.2025 - 10:33 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:33
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Asena, 8 yıl aradan sonra Ataşehir'deki bir mekânda Bülent Ersoy'dan önce sahne aldı.

        Sahnede dans performansını sergilemeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asena; "Sanki ilk sahnem... Hiç hayatımda dans etmemişim... Bilmiyorum inanılmaz heyecanlıyım, 8 senenin üzerine böyle bir heyecan korkunç bir şey" dedi.

        Asena; "8 yılda hayatınızda neler değişti?" sorusuna "Bir iş kadını Asena oldu, evli bir Asena oldu. Küçükken de Almanya'daydım, babaannem ile yaşamıştım tekrardan Almancı oldum" yanıtını verdi.

        Asena; "Hangisinde daha başarılıydınız? İş kadını mı, ev kadını mı?" şeklindeki soruya ise "Hepsinde çok başarılıydım. Benim için hepsi birbirinden değerliydi, tecrübeydi. Beni geliştirdiğine inanıyorum, çok bilgi topladım" sözleriyle karşılık verdi.

        Asena, genç görünümünü nasıl koruduğuyla ilgili soruya ise "Ben de ufak tefek şeyler yaptırdım, yaptırmayanı dövüyorlar resmen şu zamanda. Bu normal bir şey haline geldi. Ufak tefek dokunuşlar, güzel, doğru dokunuşlar olduğu zaman güzel olan yapmasın ama ihtiyacı olan yaptırsın. Erkekler de yaptırıyor. Kendilerini güzel bulmadıkları bir şeyi yaptırsınlar ama doğru doktorlarla doğru işler yaptırsınlar ben bunu komple destekliyorum" yanıtını verdi.

        Öte yandan Asena, geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık eşi Hasan Dere'den boşanmıştı. Asena, sahneye dönmek istemesi ve bunun üzerine eşinin ailesinin bunu kabul etmemesi nedeniyle eşinden ayrıldığı iddia edilmişti. Asena, iddiaların hatırlatılması üzerine; "Bu gece bir totem yaptım sadece dansım hakkında konuşmaktı... Açıklamayı kendi sayfamda yaptım siz de bana bu konuda destek verirseniz sevinirim" ifadelerini kullanmakla yetindi.

        #asena

