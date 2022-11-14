ASELSAN ve Karsan'dan 'JEST' işbirliği

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Ticari araç üreticisi Karsan, ilk elektrikli modeli e-JEST'ti, ASELSAN ile yapılan iş birliği kapsamında yerli batarya ile yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Anlaşma kapsamında Karsan, yeni e-JEST modelini ASELSAN çekiş sistemi ile donatılmış olarak üretecek. Yerli ve milli elektrikli çekiş sistemi olarak, 65 kWh kapasiteye sahip batarya, 70 kW güce sahip elektrik motoru, motor sürücüsü, araç kontrol bilgisayarı, sürücü görüntüleme paneli ve şarj kontrol ünitesi yer alacak.

Aracın batarya sistemi de ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek. e-JEST’lerin, ASELSAN hızlı şarj altyapısı ile yaklaşık bir saatte şarj olacağı kaydedildi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Askeri alanda kendini ispat etmiş bir şirket olarak, komuta-kontrol, güç elektroniği, motor kontrol ve görev bilgisayar sistemleri gibi konularda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimlerimizi elektrikli araç sektörüne aktardık. Yerli ve milli elektrikli araç sistemlerinin yaygınlaşarak ülkemizde bu konuda bir ekosistemin oluşması için çalışıyoruz" dedi.

ASELSAN ile yaptıkları anlaşmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş ise, "Türkiye’de modern ulaşım dönüşümü anlamında, böylesine örnek bir çalışmaya imza attığımız için son derece gururluyuz. Bu adımımızın; benzer iş birlikleri için emsal teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.