28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı hava platformlarına kurulum bütünleştirmesi yapılan ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri, ilk kez Hava Kuvvetleri platformlarından CN-235 modeli kargo uçağına entegre edildi. Bu entegrasyon, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın diğer hava platformlarının haberleşme ihtiyaçlarının ASELSAN ürünleriyle karşılanması açısından önem taşıyor. ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ardından Hava Kuvvetleri platformlarında da kullanılmaya başlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı hava platformlarına kurulum bütünleştirmesi yapılan 9681 V/UHF ve 9681 HF telsizleri, ilk kez Hava Kuvvetleri platformlarından CN-235 (CASA) modeli kargo uçağına entegre edildi.
Entegrasyon faaliyetinin tamamlanmasının ardından, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde Konfigürasyon Kontrol Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kurulda, telsiz entegrasyonu sonrası CN-235 platformu için uçuş onayı kararı alındı.
ASELSAN 9681 V/UHF ve 9681 HF telsiz ailelerinin CN-235 platformuna entegrasyonu, Hava Kuvvetleri Komutanlığının diğer hava platformlarının haberleşme ihtiyaçlarının ASELSAN ürünleriyle karşılanması açısından önem taşıyor.
Şirketin "yazılım tabanlı telsiz" ailesi üyelerinden 9681 V/UHF Hava Telsizi, 30-512 MHz bandında anten görüş hattı dahilinde taktik sahada frekans atlamalı, kriptolu ve açık ses/veri haberleşmesine imkan sağlıyor. 9681 V/UHF hava telsizlerinde kullanılan dalga şekilleri yeni teknolojilere göre güncellenebildiği gibi kullanıcının talep ettiği ihtiyaçlara cevap vermek adına yeni dalga şekilleri ve özellikleri de cihaza eklenebiliyor. Bu özelliği sayesinde, 9681 V/UHF Hava Telsizi tek bir donanım ile pek çok telsize ait özelliği aynı anda barındırıyor.
9681 HF Hava Telsizi ise ufuk ötesi frekans atlamalı, kriptolu ve açık ses/veri haberleşmesine imkan sağlıyor. 2-30 MHz bandında, dahili kripto ve modem kabiliyetleri sayesinde hava platformlarına hızlı ve güvenli haberleşme imanı sunan 9681 HF Hava Telsizi, en güncel HF teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Telsiz, Üçüncü Nesil Otomatik Link Kurma (ALE) ve Otomatik Kanal Seçimi (ACS) gibi modern teknolojiler sayesinde HF haberleşme zorluklarına karşı kullanıcılara efektif bir çözüm sunuyor.
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