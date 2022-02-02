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ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

ASDEP sonuçları ile ilgili son durum belli oluyor. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, önemli bir açıklama yaptı. Peki gözlerin çevrildiği ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

02.02.2022 - 13:04 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2022 ASDEP başvurularını gerçekleştiren binlerce aday, artık sonuçların açıklanmasını bekliyor. Konuya ilişkin en çok ASDEP başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak sorularının cevapları aranıyor. İşte son durumla ilgili bilgiler...

  • ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ASDEP başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuç tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacak.

    Bakanlıktan gelen duyuru ile, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" denildi.

  • ASDEP görevlilerinin istihdamı hangi kriterler çerçevesinde gerçekleşmektedir

    Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir.ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016 yılında 1500, 2017 yılında 1500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.

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