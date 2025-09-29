Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel ASAT'tan Alanya'ya içme suyu deposu | Son dakika haberleri

        ASAT'tan Alanya'ya 8 yeni içme suyu deposu

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kendin doğu ve batı ilçelerinde başlattığı gömme betonarme içme suyu deposu yapım çalışmaları kapsamında Alanya'ya da önemli bir yatırım gerçekleştiriyor. Yaklaşık 250 milyon TL maliyetle hayata geçirilen proje kapsamında, ilçede 8 adet yeni içme suyu deposu inşa edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 13:52 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASAT'tan Alanya'ya içme suyu deposu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya kent merkezinde ve ilçelerde içme suyu yatırımlarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yeni depolarla birlikte içme suyu altyapısını daha güçlü ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

        Çalışmalar kapsamında Alanya ilçesinde yapılacak 8 deponun 3'ü Mahmutlar Mahallesi'nde inşa edilecek. Bunlardan biri 5 bin metreküp kapasiteli ana depo, diğer ikisi ise biner metreküplük içme suyu depoları olacak.

        Projeyle birlikte hem mevcut su ihtiyacının karşılanacağını hem de gelecekte artacak taleplere karşı kalıcı çözümler üretileceğini belirten ASAT Alanya Şube Müdürü Ümit Demirel çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

        "Alanya ve diğer ilçelerimizle birlikte toplamda 14 depo inşa edeceğiz. Bunların 8 tanesi Alanya ilçemizde olacak. Sadece Mahmutlar mahallemize 3 yeni depo kazandırıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında 50 bin nüfuslu Mahmutlar mahallemizdeki tüm depolar yenilenmiş olacak. Böylece hem suyun daha sağlıklı koşullarda depolanmasını hem de mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağlayacağız."

        Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez da yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını ümit ettiğini belirterek, "Mahallemizde hızlı yapılaşmanın etkisiyle içme suyu problemi her geçen gün daha da artıyor. İnşallah depoların hizmete girmesiyle bölgenin yıllardır çektiği içme suyu sorunu tamamen çözülecek. Hem mahallem hem de şahsım adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #içme suyu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa