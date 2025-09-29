ASAT'tan Alanya'ya içme suyu deposu

Antalya kent merkezinde ve ilçelerde içme suyu yatırımlarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yeni depolarla birlikte içme suyu altyapısını daha güçlü ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

REKLAM advertisement1

Çalışmalar kapsamında Alanya ilçesinde yapılacak 8 deponun 3'ü Mahmutlar Mahallesi'nde inşa edilecek. Bunlardan biri 5 bin metreküp kapasiteli ana depo, diğer ikisi ise biner metreküplük içme suyu depoları olacak.

Projeyle birlikte hem mevcut su ihtiyacının karşılanacağını hem de gelecekte artacak taleplere karşı kalıcı çözümler üretileceğini belirten ASAT Alanya Şube Müdürü Ümit Demirel çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Alanya ve diğer ilçelerimizle birlikte toplamda 14 depo inşa edeceğiz. Bunların 8 tanesi Alanya ilçemizde olacak. Sadece Mahmutlar mahallemize 3 yeni depo kazandırıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında 50 bin nüfuslu Mahmutlar mahallemizdeki tüm depolar yenilenmiş olacak. Böylece hem suyun daha sağlıklı koşullarda depolanmasını hem de mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağlayacağız."

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez da yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını ümit ettiğini belirterek, "Mahallemizde hızlı yapılaşmanın etkisiyle içme suyu problemi her geçen gün daha da artıyor. İnşallah depoların hizmete girmesiyle bölgenin yıllardır çektiği içme suyu sorunu tamamen çözülecek. Hem mahallem hem de şahsım adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.