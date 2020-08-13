Yerli sanayi kuruluşu ASAŞ, Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı çerçevesinde fonlanan yeni bir projeye dahil oldu.
Toplam bütçesi 9.4 milyon euro olan MARBEL Projesi'nde, geleceğin otomobilleri olarak kabul edilen akülü elektrikli araçlar ve plug-in (şarjlı) hibrit araçlar için ultra yüksek performanslı pillerin kitlesel pazar alımını hızlandırmak amacıyla multidisipliner bir yaklaşımla çözümler üretilmesi amaçlanıyor.
MARBEL Projesi için İspanyol menşeili EURECAT koordinatörlüğünde yapılanan konsorsiyumda ASAŞ’ın yanı sıra AVL, IDIADA, CRF (Fiat),Fraunhofer (IWU),SINTEF, FICOSA gibi önemli ortakların da bulunduğu toplam 7 ülkeden, 16 kurum yer alıyor.
Kasım ayında başlanması öngörülen proje kapsamında elektrikli otomobil akü gövde profilleri sistemlerinin ağırlığında yüzde 20 azalma, 2018’de piyasada bulunan en iyi EV ile karşılaştırıldığında yüzde 25 daha kısa şarj süresi, 300 bir km’ye uzatılmış pil ömrü elde etme, termal yönetim konusunda önemli iyileştirmeler ve LCA (Yaşam döngüsü analizi) katkısının yüzde 20 olması hedefleniyor.
42 ay sürecek MARBEL Projesi’nde ASAŞ, 5 adet komple batarya taşıyıcı profili ile 4 adet mini housing profilinin üretimini gerçekleştirecek.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, "Şu anda aktif olarak dahil olduğumuz 4 Avrupa Birliği projemiz bulunuyor. ASAŞ olarak bu projede, elektrikli otomobil akü gövde profilleri sistemi geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Üreteceğimiz batarya taşıyıcı profilleri, otomotiv kullanımı için mukavemet ve çarpışma özelliklerini arttırmak üzere ekstrüzyon tekniği ile üretilecek ve kalite kontrol testlerini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
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